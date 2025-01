Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal deve ter o retorno dos titulares no duelo deste sábado (1/2), além da possível estreia do goleiro Tiago Volpi

A partida terá a transmissão da TV Globo somente para o estado do Rio Grande do Sul na TV aberta, além da exibição no Premiere no sistema pay-per-view.

O Grêmio tem início de temporada animadora e chega embalado para confronto diante do São Luiz, neste sábado (01/02), às 16h30, na Arena. O Imortal deve contar com a volta da maioria dos seus titulares no embate pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo também representa um duelo entre equipes que permanecem invictas no torneio.

O Tricolor Gaúcho se mantém invicto após as três primeiras rodadas do Estadual, após um empate na estreia e duas vitórias consecutivas. Assim, lidera o Grupo A, com sete pontos. Outro ponto positivo neste início de trabalho de Gustavo Quinteros é a consistência defensiva, que era um problema no trabalho do ex-treinador Renato Gaúcho. Até o momento, o Grêmio não sofreu gol no ano.

O técnico Gustavo Quinteros preferiu poupar a maior parte de seus jogadores titulares no último compromisso por conta do desgaste. Portanto, algumas das principais peças provavelmente vão retornar ao time. Tratam-se do lateral-direito João Pedro, o zagueiro Jemerson, os meio-campistas Villasanti e Cristaldo, além dos atacantes Braithwaite e Pavón.

Mesmo assim, o comandante tem algumas dúvidas na equipe, pois o goleiro Tiago Volpi já está apto para estrear e briga pela vaga com Gabriel Grande, presente entre os 11 iniciais em todos os jogos do Grêmio até aqui. Além disso, há outra disputa no meio de campo, pois Cuéllar concorre pela vaga com Dodi no time titular. O colombiano Monsalve e o uruguaio Arezo foram os destaques do Imortal na vitória sobre o Monsoon, por isso Quinteros tenta encontrar um espaço para os dois entre os 11 iniciais.

Como chega o São Luiz

O Rubro também vem sendo eficiente ao somar pontos no seu começo de trajetória nesta edição do Campeonato Gaúcho. Tanto que se encontra na segunda colocação do Grupo C. com cinco pontos. Isso porque acumula uma vitória em sua estreia, além de dois empates seguidos com São José e Ypiranga.