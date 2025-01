Grêmio se notabiliza no início de temporada por consistência defensiva

Um dos pontos de crítica nos anos anteriores, defesa passa a ser uma valência tanto no Estadual como em comparação com os times da Série A

Apesar de ainda estar no início do seu trabalho no Grêmio, o técnico Gustavo Quinteros demonstra que foca em solucionar um dos problemas da equipe nos últimos anos: a defesa. Isso porque o Imortal se notabiliza no começo de temporada por sua consistência defensiva, já que ainda não sofreu gols. Deste modo, é o único integrante do Campeonato Gaúcho que segue com tal proeza.

Em comparação com os outros 19 participantes da Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, também foi a única equipe que não teve a sua defesa vazada. Tal situação comprova que o esforço do Imortal em aprimorar o setor está surtindo efeito. Tal condenação ainda na era “Renato Gaúcho” se explica pela fragilidade defensiva do Tricolor Gaúcho, pois sofreu 148 gols nos últimos anos. Assim, tornou-se tema de discussão em diversas ocasiões, principalmente em 2024.