Ganso completa seis anos de Fluminense, que o exalta

Jogador, multicampeão pelo clube e considerado ídolo, está, no entanto, se recuperando de um problema no coração

O meia Paulo Henrique Ganso, eternizado na história do Fluminense pela conquista da Copa Libertadores de 2023, completou nesta sexta-feira (31) seis anos de clube. Assim, o Tricolor exaltou a data comemorativa, desejando força ao atleta, que se recupera de uma miocardite e deve passar um mês se recuperando.

O jogador chegou em 2019 proveniente do Amiens-FRA, onde não se encontrou e atuou apenas 13 jogos. No Fluminense, demorou a engrenar, é verdade. Mas, como o vinho, foi melhorando com o tempo, tornando-se peça fundamental na engrenagem tricolor.