Fluminense encaminha venda de Esquerdinha para o Queens Park Rangers, da Inglaterra

Vale destacar que o Tricolor de Laranjeiras ficará com 40% dos direitos econômicos do jogador. Até o momento, porém, nenhuma das partes revelou os valores reais da negociação.

O Fluminense encaminhou a saída de mais um atleta de seu elenco profissional. Trata-se de Esquerdinha, de 18 anos, que irá para o Queens Park Rangers, da Inglaterra. Revelado nas divisões de base do clube carioca, o lateral-esquerdo irá em definitivo para a Europa e realizará exames para assinar contrato. A informação é do jornal “O Globo”.

Nesta temporada, de 2025,o jogador passou a não ter mais espaço, ainda mais com a chegada de Renê, que disputará ao longo do ano uma vaga na lateral-esquerda com Gabriel Fuentes. No ano passado, o jovem esteve em campo em cinco partidas consecutivas entre os profissionais.