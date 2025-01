Espanyol x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe merengue segue na liderança do Campeonato Espanhol, com 49 pontos, enquanto time de Barcelona tenta reagir e deixar a zona da degola

Dessa forma, os comandados do técnico Carlo Ancelotti vivem o melhor momento na temporada e estão na liderança da competição, com 49, quatro de vantagem para o rival Atlético de Madrid. Os donos da casa, por sua vez, tentam se distanciar do Z3 e evitar um possível rebaixamento. No momento, eles somam 20 pontos e abrem a zona da degola.

Depois de conhecer seu adversário nos playoffs da Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para mais uma rodada (22ª) do Campeonato Espanhol. Assim, neste sábado (1), a equipe merengue mede forças, em duelo fora de casa contra o Espanyol, às 17h (de Brasília), no Stage Front Stadium.

Onde assistir

O confronto deste sábado (1) terá a transmissão da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Como chega o Espanyol

Os Blanquiazules não possuem suspensões ou lesões e devem entrar em campo com o time completo, todo à disposição do técnico Manolo González. Por outro lado, devem ficar atentos, visto que Javi Puado (atacante) e Carlos Romero (lateral-esquerdo) estão pendurados com quatro cartões amarelos cada.

Como chega o Real Madrid

Como nas rodadas anteriores, o técnico Carlo Ancelotti não terá Dani Carvajal (ruptura dos ligamentos cruzados), Camavinga (lesão na coxa) e Éder Militão (ruptura dos ligamentos cruzados). Além disso, ele terá o retorno do brasileiro Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão diante do Brest no meio de semana pela Champions. Por fim, Rodrygo, que desperta o interesse do mundo árabe, também deve figurar entre os titulares.