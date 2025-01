Danilo é regularizado e pode estrear pelo Flamengo

Novo reforço assina por duas temporadas com o Rubro-Negro e chega para atuar como zagueiro no time do técnico Filipe Luís

Danilo está liberado para fazer sua estreia pelo Flamengo. Na manhã desta sexta-feira (31), o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) e está oficialmente regularizado para entrar em campo pelo Rubro-Negro. Apresentado na última quinta-feira (31), o zagueiro/lateral pode entrar em campo contra o Botafogo, no domingo (2), pela Supercopa, em Belém.

Em coletiva, Danilo admitiu não estar nas melhores condições, porque não entra em campo há mais de um mês. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 14 de dezembro, quando atuou por 86 minutos no empate com o Venezia (ITA). No entanto, ele está otimista para jogar na decisão.