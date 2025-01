Corinthians enfrenta crise financeira, mas expert em auditoria aponta caminhos para recuperação

O Corinthians, um dos clubes mais populares do Brasil, vive um momento crítico em suas finanças. De acordo com dados divulgados no fim do ano passado, a dívida total do clube chegou a R$ 2,3 bilhões. Com uma parte significativa relacionada à Neo Química Arena, estádio inaugurado em 2014. O cenário preocupa torcedores e especialistas, que veem a gestão financeira como o principal desafio para a sustentabilidade do time nos próximos anos.

Gustavo Braga, profissional formado em ciências contábeis pela FECAP e com uma década de experiência na área. Incluindo passagens por empresas de auditoria do porte das Big Four, analisa a situação com cautela.