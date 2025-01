Conselho Deliberativo do Fluminense aprova uniformes para a temporada 2025

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes para a sequência da temporada de 2025, produzidos em parceria com a Umbro. Assim, a reunião aconteceu na noite desta quinta-feira (30), no Salão Nobre de Laranjeiras. Antes da votação, cada conselheiro teve a oportunidade de apreciar as novas camisas.

Nesse sentido, o lançamento do uniforme número um acontecerá em fevereiro, enquanto o número dois está previsto para ser divulgado entre março e abril.