Com divulgação do Corinthians, Depay e MC Hariel lançam teaser de parceria musical

Mc Hariel e Memphis Depay, do Corinthians, lançaram nesta sexta-feira, 31, o primeiro teaser do EP “Falando com as Favelas”, que será lançado oficialmente em fevereiro. A filmagem do clipe viralizou nas redes sociais após a dupla mobilizar Gana, país de origem do pai do neerlandês, durante a gravação.

O Corinthians colaborou com a divulgação e publicou o teaser, que conta com participação da Fiel, em suas redes sociais. A música completa chega aos principais aplicativos de música no dia 17 de fevereiro, segunda-feira.