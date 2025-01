Busca por passagens para Santos aumentam 200% com retorno de Neymar

Os frutos do impacto do regresso do ídolo começaram a surgir quando a contratação ainda não passava de rumor, mas se intensificaram de segunda-feira, 27, para cá. Isso porque o Al-Hilal confirmou a rescisão contratual com o atacante nessa data, deixando, portanto, o caminho livre para o retorno à Vila Belmiro.

Já nesta sexta-feira, 31, o voo que trouxe o astro bateu recorde de pessoas em live na plataforma ‘FlightRadar’, que rastreia voos, e se tornou o mais visto do mundo. Por volta das 09h36, por exemplo, mais de 27 mil telespectadores monitoravam a chegada do reforço.

As ruas de Santos já estão respirando o astro, e a apresentação acontece só ao final do dia. Um artista local homenageou o ídolo alvinegro nesta manhã, 31, com um grafite do rosto do jogador em frente à Vila Belmiro. O desenho ainda conta com uma coroa em alusão ao posto ocupado pelo reforço no clube. Para quem não sabe, o atacante é o maior artilheiro da história do Peixe desde Pelé.

