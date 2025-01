Botafogo encaminha empréstimo de Halter para o Vitória

Nesta sexta-feira (31), o Vitória encaminhou a contratação do defensor Lucas Halter, do Botafogo, em formato de empréstimo. Assim, ele ficará no Rubro-Negro por uma temporada e ainda terá a opção de compra ao final do período. O interesse surgiu há quase um mês, e as negociações seguiram desde então.

Todavia, pelo lado do Vitória, Halter é muito cobiçado pelo técnico Thiago Carpini, que sempre observou com bons olhos a chegada do zagueiro. Ele pode formar uma dupla defensiva com Wagner Leonardo, capitão do time nordestino. Este ano, o Rubro-Negro disputará o estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. A informação sobre a saída do defensor do Botafogo é do portal ge.