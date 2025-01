BET gera aposta sobre apresentação de Neymar em evento na Vila Belmiro

Maior reforço da janela do futebol brasileiro, o ídolo será apresentado pelo Santos em evento com mais de dez shows nesta sexta-feira, 31

Torcedores estarão atentos a cada movimento do retorno de Neymar à Vila Belmiro nesta sexta-feira, 31, e apostadores também. Isso porque uma plataforma online criou uma aposta sobre a hipótese do ídolo beijar o escudo do Santos FC. E vale para qualquer momento do evento de apresentação.

A aeronave que trouxe o astro de volta ao Brasil bateu recorde de pessoas em live na plataforma ‘FlightRadar’, que rastreia voos, e se tornou a mais assistida do mundo. Por volta das 09h36, por exemplo, mais de 27 mil telespectadores monitoravam a chegada do reforço santista.

Programação de Neymar

A diretoria do Santos promoverá uma festa memorável na Vila Belmiro para apresentar o maior reforço da janela do futebol brasileiro. O evento começa às 16h e contará com mais de dez shows, além da presença do astro ao final do dia.

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.