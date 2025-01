Bahia x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Primeiro Ba-Vi da temporada acontece neste sábado (1º), pela sexta rodada do Campeonato Baiano / Crédito: Jogada 10

O Bahia recebe o Vitória neste sábado (1º), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço está na terceira colocação do estadual, com oito pontos e busca, em casa, igualar a pontuação de seu grande rival, o Leão da Barra, que ocupa o topo da tabela, somando 11. Assim, confira as principais informações do clássico. Onde assistir A partida terá transmissão da TV Brasil (canal aberto) e da TVE Bahia (Youtube).

Com três vitórias consecutivas na temporada, o Tricolor chega embalado para o primeiro clássico do ano. Aliás, a equipe quer aproveitar o fator casa para se aproximar da liderança do torneio. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni tem desfalques. São eles: os zagueiros Gabriel Xavier e David Duarte e o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que seguem em transição física. Além disso, se recuperando de lesão, o lateral-direito Santi Arias e o volante Michel Araújo também estão fora. Por fim, Willian José também desfalca o time, já que passa por recondicionamento físico.