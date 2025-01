Atlético-MG encerra negociação pelo volante Gregore, do Botafogo

Galo tinha interesse na contratação do jogador, porém o Glorioso não pretende negociar o atleta com adversários do futebol brasileiro

O Atlético-MG tinha interesse na contratação do volante Gregore, destaque do Botafogo na última temporada. No entanto, o clube carioca não tem qualquer intenção de negociar o jogador com adversários brasileiros, o que fez com que o Galo encerrasse de vez as negociações. A informação é do portal “ge”.

Diante disso, a diretoria do clube mineiro agora busca outros nomes. Ela considera a posição uma prioridade para o restante da temporada. O Galo chegou a oferecer 4 milhões de dólares (R$ 24,1 milhões) ao Glorioso pelo meio-campista, entretanto não conseguiu chegar a um acordo.