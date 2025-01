Athletico oficiliaza os atacantes Giuliano e Kevin Velasco

Brasileiro chega em definitivo com contrato até o fim de 2025, enquanto o colombiano esstá emprestado pelo Puebla-MEX

O Athletico-PR anunciou, nesta sexta-feira (31), a contratação dos atacantes Giuliano e Kevin Velasco. O veterano de 34 anos tem passagens recentes por Santos e Corinthians e assinou vínculo válido até o fim de 2025, chegando sem custos ao Furacão. Do outro lado, o colombiano chega por empréstimo do Puebla-MEX .

“Estou na minha cidade, perto da minha família, e acho que é o momento ideal para voltar (para Curitiba). Nada mais justo do que vir para um grande clube, com um grande desafio, e procurar ser uma peça importante nesta busca para voltar à elite do futebol brasileiro”, disse o atleta.