Arthur perto do Girona, apesar do interesse do Santos

O volante Arthur Melo, de 28 anos, está perto de se tornar jogador do Girona. As próximas horas serão decisivas para a chegada do meio-campista brasileiro ao time espanhol, apesar dos rumores recentes de que ele poderia reforçar o Santos, após pedido de Neymar.

