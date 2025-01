Após acerto com Ramon, Internacional planeja fechar mais três contratações

O Internacional não se mostra satisfeito no mercado após a chegada do lateral-esquerdo Ramon. Isso porque a comissão técnica, em conjunto com a diretoria, identificou que ainda há algumas carências no elenco. Por isso, o Colorado vai passar a centralizar os seus esforços para fechar com mais três jogadores. No caso, um lateral-direito, um zagueiro e um volante.

A avaliação do Inter é que com a chegada de Ramon a lateral esquerda tem boas opções à disposição com o titular Bernabei. Anteriormente, além do argentino, a alternativa era Pablo, que é oriundo das categorias de base e sem experiência no profissional. Tanto que no decorrer das negociações com o Celtic, da Espanha, pela aquisição em definitivo de Bernabei, Roger preferiu improvisar na posição. O treinador optou por utilizar Braian Aguirre, lateral-direito de origem no lado esquerdo.