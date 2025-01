Ancelotti analisa interesse do Al Hilal em Rodrygo: ‘Quem está aqui é muito feliz’

Treinador demonstra confiança na permanência de atleta por muitos anos no clube merengue e elogia projeto a longo prazo da Arábia Saudita / Crédito: Jogada 10

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou sobre o interesse do Al-Hilal no atacante Rodrygo, na coletiva que antecede a partida diante do Espanyol, pela La Liga. O comandante merengue, nesse sentido, demonstrou confiança na permanência do brasileiro por muitos anos no clube espanhol. “Me custa falar do futuro dos jogadores, porque são decisões pessoais. Mas o que vejo é que quem está aqui é muito feliz, e quer ficar o máximo de tempo possível. Querem ganhar títulos. O que cada um pensa individualmente, eu não sei. Já custa falar de mim, imagina dos jogadores”, disse.

"Há muitos que queriam estar no lugar do Rodrygo, como no do Vinicius, porque são muitos os que querem jogar neste clube. Há um montão de jogadores. Alguns, inclusive, que ninguém suspeitaria", completou.