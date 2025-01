Allan, do Flamengo, garante foco total na equipe após polêmica

Volante atua em primeiro jogo do Rubro-Negro no Maracanã na atual temporada e afirma que vai retribuir chance dada por Filipe Luís

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa pelo placar de 2 a 0, nesta quinta-feira (30) em seu primeiro jogo no estádio do Maracanã na atual temporada. Os gols foram anotados por Wallace Yan e Alcaraz, ambos no segundo tempo, em um intervalo de 12 minutos. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou ao quarto lugar, com 10 pontos.

Aliás, ao final da partida, o volante Allan, envolvido em polêmicas extracampo com sua ex-mulher, garantiu que está com foco total no Flamengo.