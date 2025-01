Zagueiro da Seleção descobre sexo do filho de forma diferente

O zagueiro Murillo vive excelente fase nos gramados, pois já conta com convocação na Seleção, além de se consolidar gradativamente na Europa como umdos destaques do Nottingham Forest. O bom momento se estende a vida pessoal, já que a sua esposa está grávida. Assim, o casal decidiu realizar o chá revelação do sexo do bebê de uma maneira diferente. Na ocasião, eles descobriram que se trata de uma menina.

Isso porque Murillo e sua esposa decidiram o City Ground, estádio do Nottingham, da Inglaterra clube que atua, como local do evento. A cerimonia foi restrita a familiares e amigos.