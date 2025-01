Wesley Carvalho celebra goleada do Cruzeiro para tirar peso de jogos ruins

Interino do Cabuloso comentou sobre a saída de Fernando Diniz e destacou os primeiros gols marcados por Gabigol pelo clube / Crédito: Jogada 10

A goleada do Cruzeiro para cima do Itabirito, na noite desta quinta-feira (30), trouxe alívio após uma sequência negativa no Campeonato Mineiro. Essa é a análise de Wesley Carvalho, treinador interino do Cabuloso, que teve sua primeira oportunidade como comandante do clube. Para o técnico a vitória era o mais importante na partida disputada no Independência. Wesley inclusive levou isso na preleção e acredita que o elenco comprou a ideia. Além disso, o treinador não cobrou a queda de rendimento na segunda etapa, já que o elenco ainda está em preparação para a temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que esse jogo de hoje, independente de como nós ganhássemos, se fosse de 1 a 0, com gol contra, gol de joelho, o que importava eram os três pontos. Porém, como seria bom se a gente tivesse uma boa atuação durante um determinado tempo e culminasse com uma vitória. Esse foi o tom da palestra. Acho que eles compraram a ideia e fizemos um grande primeiro tempo. Poderíamos ter mantido isso no segundo tempo, mas faz parte, estamos numa pré-temporada, ajeitando o time ainda, faz parte do processo”, afirmou.

Substituto de Diniz, o treinador fez questão de valorizar o trabalho do antigo comandante. Wesley pontuou os fatores que podem ter interferido para o insucesso do técnico no Cruzeiro e também citou que usou as coisas positivas que eram trabalhadas na partida desta quinta. “Ele tem a metodologia dele, tem um trabalho autoral, todo mundo sabe. Mas no futebol existem várias formas de ganhar, assim como tem várias formas de perder. Então não existe o que que é certo ou o que que é errado, às vezes o trabalho não encaixa. O futebol tem tantas variáveis que você precisa controlar para poder ter sucesso: coesão de grupo, compra da ideia do treinador, profissionalismo, a torcida estar junto. Então são muitas variáveis que nós treinadores não controlamos tudo. O que eu estou tentando fazer é trazer todas as coisas boas que eles faziam com o Diniz, porque eu não tive tempo de trabalhar”, explicou. Primeiros gols de Gabigol O Cruzeiro contou com uma grande partida de Gabigol, que anotou seus três primeiros gols com a camisa celeste. Wesley ressaltou que isso tira o peso do atacante e que espera que todos os jogadores possam brilhar para o benefício do clube.