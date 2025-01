Veja quanto os times que disputaram a fase de liga da Champions ganharam

A UEFA divulgou os valores que cada um dos 36 times que participaram da fase de pontos corridos da Champions League recebeu após o fim das oito rodadas dessa fase. Dessa forma, quem ficou com a maior fatia foi o primeiro colocado, o Liverpool, com 99,07 milhões de euros. Ou seja, R$ 610.633,20. Por outro lado, quem recebeu menos dinheiro foi o penúltimo colocado, o Slovan Bratislava. Afinal, ficou com 21,872 milhões de euros. Ou seja, R$ 134.811,57.

Assim, todos os 36 times da fase de pontos corridos receberam um valor fixo de 18,62 milhões de euros. Além disso, ganharam um valor adicional por cada ponto conquistado (vitória valendo 2,1 milhões de euros). Mas há vários bônus. Somando tudo, o time que mais ganhou foi o Liverpool, com 99,07 milhões de euros. Foram 18,62 milhões pela participação, 42,17 milhões por coeficiente e variáveis de mercado. O restante, 38,28 milhões, pela performance (vitórias, empates e bônus por posição na tabela).