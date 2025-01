Vasco exalta Juninho Pernambucano, que completa 50 anos

Em sua segunda passagem, entre 2011 e 2012, foi vice-campeão brasileiro e semifinalista da Sul-Americana. Em 2011, o Vasco também conquistou a Copa do Brasil, mas Juninho só chegou para o segundo semestre (à época, a Copa do Brasil terminava em junho).

Além destes títulos, Juninho também foi vice-campeão mundial duas vezes pelo Vasco; em 1998 e em 2000. Na competição de 98, ele marcou gol na final contra o Real Madrid, mas o Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1, na decisão disputada em Yokohama, no Japão.

A postagem do Vasco também brinca com a frase “gol de quem?”, entoada pela torcida nos estádios. É na música “Vou torcer para o Vasco ser campeão”, onde os torcedores relembram do gol de Juninho contra o River Plate-ARG, pela semifinal da Libertadores de 98. Na ocasião, o Cruz-Maltino sofria pressão dos argentinos, mas, com uma cobrança de falta perfeita, o Reizinho anotou o gol que levou o Vasco à sua primeira final de Liberta.