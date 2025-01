Vasco e Prefeitura terão primeira reunião técnica de 2025 sobre reforma de São Januário

Cruz-Maltino marca encontro para a próxima quarta (5), com a participação do arquiteto Sergio Dias, representantes do clube e do poder público

Com a virada do ano, o Vasco terá a primeira reunião técnica com a Prefeitura do Rio de Janeiro sobre a reforma de São Januário na próxima semana. Afinal, o encontro acontece n quarta-feira (5), com a participação do arquiteto do projeto, Sergio Dias, representantes do clube e do poder público municipal. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o clube acertou a venda de um terço (1/3) do potencial construtivo de um total de cerca de mais de R$ 500 milhões da ampla reforma. No entanto, ainda necessita avançar em algumas questões burocráticas, como a venda total deste potencial para iniciar a reforma.