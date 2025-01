Savarino revela conversa com Jesus antes do segundo gol do Botafogo

Autor de um dos gols na vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1 , nesta quarta-feira (29), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, o meia-atacante Savarino afirmou que “convenceu” Jesus a deixá-lo cobrar o pênalti que decretou o sétimo triunfo consecutivo sobre o Tricolor. Na verdade, ele lembrou ao centroavante da Seleção Brasileira sobre a hierarquia no plantel do Mais Tradicional. Mas tudo sem polêmica.

Com Savarino, o Botafogo “estreou” em 2025. Afinal, até a quinta rodada do Estadual, o Glorioso vinha com um time C. Apesar de muitas perdas, pouca reposição e o cargo de treinador vago, o meia-atacante entende que o Alvinegro deu conta do recado, no Clássico Vovô, no Colosso do Subúrbio.