Ryan Francisco vive ‘janeiro perfeito’ e vira realidade no São Paulo

Ninguém começou o ano de 2025 tão bem quanto o garoto Ryan Francisco. Destaque do São Paulo na campanha do título da Copinha, o atacante de apenas 18 anos marcou o gol da vitória do Tricolor contra a Portuguesa. O embate aconteceu nesta quarta-feira (29/01), pelo Campeonato Paulista, comprovando que vive um mês de janeiro especial.

Afinal, apenas no primeiro mês do ano, Ryan marcou 11 gols na campanha do título da Copinha, onde também foi corado o melhor jogador da competição. No meio do torneio de juniores, o jovem ainda foi chamado para disputar a primeira partida do Paulistão, contra o Botafogo-SP. Apesar de não ter ido às redes nessa partida, chamou a atenção de Zubeldía.