Roger Machado estuda poupar titulares do Internacional no duelo com o Avenida

O técnico do Internacional, Roger Machado, estuda se a melhor decisão é preservar alguns de seus titulares no compromisso diante do Avenida. Isso porque mesmo que o Colorado esteja na liderança do Grupo B, não conta com larga vantagem. A análise do comandante se baseia em definir se vai poupar por desgaste físico quatro peças fundamentais. Tratam-se dos meio-campistas Alan Patrick, Fernando e Thiago Maia, além do atacante Borré. Roger admitiu que vai implementar um rodízio no Inter em um determinando momento.

"No início de um campeonato curto precisamos somar pontos na largada. Não dá para fazer essa gestão, colocando time alternativo, e ser cobrado lá na frente porque não coloquei força máxima desde o começo. São decisões que tomamos, nos responsabilizamos pelo processo todo. A partir de agora, com sete pontos, a gente começa a fazer pontualmente a gestão dos 11 que vão iniciar a partida", esclareceu o treinador.

Em contrapartida, o ponta Johan Carbonero, que pouco atuou, tem grandes chances de seguir entre os titulares. No caso, tanto pela pouca utilização até aqui na equipe, como também pela apresentação positiva mesmo com poucos minutos em campo. Assim, a tendência é a de que haja uma interessante concorrência pelos lados do ataque, principalmente entre o colombiano, Wanderson e Wesley. Roger Machado analisa possíveis riscos ao Internacional Exatamente por ser um torneio com apenas oito compromissos na primeira fase, Roger Machado adota cautela antes de tomar a decisão. Até porque o segundo colocado do Grupo B, o Caxias, soma apenas um ponto a menos. Vale relembrar que se classificam para as semifinais os líderes dos grupos A, B, C, além do segundo melhor colocado geral. Ou seja, o Colorado não pretende correr tal risco.