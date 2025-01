Ramón Díaz revela que Talles Magno será ausência no Corinthians; saiba motivo

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o técnico Ramón Díaz rasgou elogios a Talles Magno, autor do gol da vitória, mas lamentou a ausência do atleta nos próximos dias devido à uma viagem aos Estados Unidos. “Eu gosto porque ele está evoluindo, está sendo protagonista. O único problema é que agora vai ter que viajar aos Estados Unidos por conta do visto, mas vai voltar logo”, revelou na coletiva.

Além disso, Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón Díaz, criticou o duramente as condições do jogo, especialmente pela postura do clube. O Corinthians tentou adiar o início da partida para além das 20h15, horário definido pela arbitragem para o pontapé inicial, porém não obteve sucesso na solicitação.

“Análise de jogo é muito pouca. Não vamos falar do árbitro. O que acontece lá dentro fica lá dentro. Era muito risco para os atletas jogarem assim. Tentamos adiar o jogo, mas não foi possível. Corremos um risco muito grande hoje. Era impossível jogar futebol, não era um espetáculo que o Paulistão merecia. Tínhamos que jogar de qualquer jeito e jogamos. Tivemos que brigar e brigamos, hoje era fazer isso. Estou orgulhoso do grupo, jogamos feio mais ganhamos”, disse Emiliano. Com a vitória, o Corinthians chegou aos 12 pontos e se igualou ao Mirassol, líder do Grupo A nos critérios de desempate. O Timão volta a campo no próximo sábado (1), quando recebe o Noroeste na Neo Química Arena às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Confira mais respostas de Ramón e Emiliano Díaz: Ramón sobre a conversa que convenceu Pedro Raul a ficar “Falamos que também tem que dar a oportunidade a ele e a todos para mostrar a capacidade de jogar no Corinthians. Um minuto, cinco, 10, 15, tem que mostrar a capacidade. Ele há tempo não fazia gols, é difícil para um atacante, tem que trabalhar. Decidimos dar a oportunidade aos demais para que possam render.”