Porto vence Maccabi Tel-Aviv e sobrevive na Liga Europa

Time, estreando técnico, atua na Sérvia contra o rival israelense, faz 1 a 0 e jogará a repescagem. Sorteio para conhecer rival é nesta 6ª / Crédito: Jogada 10

Maccabi Tel-Aviv e Porto jogaram nesta quinta-feira, 30/1, pela última rodada da fase de pontos corridos da Liga Europa. O jogo foi no Partizan Stadium, na Sérvia, pois Israel, país do mandante Maccabi, não joga em seu país devido ao conflito entre israelenses e o Hamas. Aliás, o duelo teve forte policiamento e medidas de segurança, recebendo público ínfimo, menos de 500 pessoas, cerca de 300 torcedores portugueses e alguns parentes de jogadores israelenses. Em campo, péssimo futebol no primeiro tempo. Mas, na etapa final o Porto teve uma performance melhor e venceu por 1 a 0, gol de Nico González, o que garantiu a sobrevivência do time na competição. O Maccabi já entrou em campo eliminado e parou nos 6 pontos, em 29º lugar. Já o Porto, que promoveu a estreia do técnico argentino Martin Anselmi, terminou em 18º e irá para a repescagem (times entre 9º e 24º lugares). Assim, jogará um mata-mata contra Roma ou Viktoria Plzen (15º e 16º colocados). O sorteio que definirá os rivais ocorrerá nesta sexta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo horrível O primeiro tempo foi péssimo. O gramado do estádio do Partizan não estava bom e o futebol apresentado pelas equipes, tecnicamente, foi sofrível. O Porto teve maior posse (57%), mas ambos os times foram ineficazes nas finalizações. Nenhuma delas foi na direção do gol nos 45 minutos iniciais. Com o Porto sem inspiração alguma e Namaso como peça figurativa no ataque, o único lance de perigo foi do Maccabi. Um chutão da defesa encontrou Turgeman livre entre os zagueiros, mas o atacante isolou. Este, aliás, foi o único chute dos israelenses no primeiro tempo.