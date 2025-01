Neymar procura mansão em condomínio de luxo com imóveis de até R$ 35 milhões

Apesar de ter uma propriedade comprada no Guarujá, situado no Jardim Acapulco, e outra em Santos, ele está em busca de uma residência que seja perto do centro de treinamento, visando facilitar a rotina, de acordo com o “Extra”.

Assim, ele procura uma nova mansão no Morro de Santa Terezinha, com casas de até R$ 35 milhões. Vale ressaltar que Pelé já morou neste condomínio de luxo.

Neymar também tem um imóvel no Rio de Janeiro. Ele comprou a mansão que foi de Claudia Raia e Edson Celulari, que fica num terreno de 3.500 m², e tem 1.453 m² de área construída. Conta com quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e uma vista panorâmica da Pedra da Gávea. Custou R$ 13 milhões.

Além disso, Neymar tem um quadrilpex em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O imóvel levou três anos para ficar pronto e fica em uma das duas maiores torres do Brasil, com 295 metros de altura. Ele pagou R$ 20 milhões pelo apartamento na planta, e hoje o local vale o triplo. A unidade do Yachthouse Residence Club passa por decoração.

O craque brasileiro coleciona imóveis pelo Brasil. No entanto, algumas chamam atenção, como a mansão de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A “Neylândia” conta com quadras poliesportivas, piscinas, adega para 3 mil garrafas, boate subterrânea, pista de pouso, heliponto e um lago artificial, que eu dor de cabeça ao jogador.

O retorno de Neymar

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal para retornar ao Santos. O jogador tentava a rescisão há alguns dias, mas ele precisou abrir mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de de R$ 385 milhões, para chegarem a um acordo.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

Início no Santos

O craque brasileiro foi revelado pelo Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.