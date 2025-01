Neymar anuncia retorno ao Santos

A torcida do Santos pode comemorar. Neymar anunciou, nesta quinta-feira (30), que está de volta ao Peixe. Após rescindir contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque brasileiro utilizou as redes sociais para afirmar que vai assinar contrato com o clube que o revelou para o futebol. Dessa maneira, Neymar retorna ao Santos doze anos depois de sua venda para o Barcelona e vai assinar contrato com o Peixe até 30 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira as palavras ditas por Neymar: “Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube.