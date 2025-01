Mano explica transição de Riquelme, que voltou a ter boa atuação pelo Fluminense

Jovem, do Tricolor, entra no segundo tempo do clássico com o Botafogo, chama a atenção, com dribles e boa movimentação e sofre pênalti / Crédito: Jogada 10

Apesar do revés para o Botafogo por 2 a 1, o Fluminense viu uma das joias de sua base entrar em campo e mudar o time em determinado momento da partida. Assim, Riquelme Felipe saiu do banco de reservas para incendiar o sistema ofensivo tricolor, com boa movimentação, e sofrer um pênalti. Aos 17 anos, o jogador mostra credenciais para brigar por uma vaga no time ao longo da temporada e agrada a torcida. Em campo, teve personalidade para buscar o jogo com bons passes, arrancadas, dribles e finalizações. Até o momento, inclusive, o camisa 28 esteve presente em seis jogos deste Carioca-2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Durante a coletiva, porém, o técnico Mano Menezes freou a euforia e explicou que Riquelme Felipe e Isaque passam por um período de transição, ainda mais para atletas que saltaram do sub-17 direto para os profissionais.

“O que a gente tem feito, como eles [Riquelme e Isaque] têm uma defasagem física bem significativa, de 17 anos, e os dois têm uma massa muscular ainda muito baixa, a gente tem procurado colocá-los num segundo momento do jogo, quando essa diferença diminuiu pelo desgaste físico dos demais. Então estamos tentando dosar isso. Treinador não pode dosar muito senão ele que é o burro, e a gente não é, mas as pessoas lá fora não entendem que isso é um processo”, disse. “A gente não pode deixar para dois jogadores tão jovens a responsabilidade de resolver os problemas do Fluminense. Porque senão daqui a pouco eles serão questionados e é tudo o que a gente não quer”, completou.