Leiria elogia estreia do time principal do Botafogo e exalta elenco: ‘Grupo forte e coeso’

Técnico interino do Alvinegro cita herança da última temporada, utilização de jovens e projeta decisão diante do Flamengo, em Belém

“Primeiro é enaltecer o grupo de jogadores que nós temos. Eles vêm trabalhando muito forte para retomar e hoje nós retomamos o caminho de vitórias, já que ano passado foi um período de glórias para o Botafogo. Nós fomos recompensados com a vitória depois de um período curto de trabalho. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, uma qualidade muito boa de trabalho, foi acima da expectativa de todos nós e isso nos deixa animados para o próximo jogo, que é uma decisão. Hoje também nós tratamos com uma decisão”, disse.

O elenco principal do Botafogo estreou na temporada 2025 com o pé direito. Afinal, a equipe bateu o arquirrival Fluminense por 2 a 1, no Nilton Santos, e entrou no G4 do Campeonato Carioca. Na coletiva, o técnico interino Carlos Leiria exaltou a atuação do time, que trabalhou ao longo da semana, que, segundo ele, foi acima da expectativa.

Utilização dos jovens e projeção para Supercopa do Brasil

O treinador também explicou a utilização de jovens como Rafael Lobato, que foi titular, e Yarlen, que entrou bem na segunda etapa. Além disso, projetou a decisão da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, em Belém. O atual campeão Brasileiro e da Libertadores mede forças com os campeões da Copa do Brasil de 2024. No Carioca, o time soma 9 pontos, na 4ª colocação, no momento.

“A base do Botafogo é muito boa. Isso só reforça nosso trabalho e o que vem sendo produzido até o momento. A entrada do Lobato foi pelo que fez com o time alternativo e ele participa da vitória com um lance de ruptura no primeiro gol. Nesse sentido, o Yarlen participa do segundo gol sofrendo o pênalti. Temos que ter equilíbrio, são jovens e vão sofrer oscilações. Eles estão amparados por um ótimo grupo que vai dar suporte para ter a atuação que eles tiveram hoje”, analisou.