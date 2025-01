Jordana desabafa sobre ‘anos de abuso’ vividos com Allan, do Flamengo: ‘Atitudes inimagináveis’

Os últimos acontecimentos foram cruciais, apesar de dolorosos, para Jordana Holleben romper definitivamente com os ”anos de abuso” que relata ter sofrido com Allan Souza, do Flamengo. Após garantir medida protetiva contra o ex-marido , a influencer publicou uma longa nota de esclarecimento em tom de desabafo nas redes sociais. Ela também aconselhou outras mulheres que passam por situações similares.

“Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos, sim, força necessária para romper com anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”, seguiu.

Jordana fez a denúncia contra Allan na Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, no último dia 23. Ela solicitou a medida protetiva um dia após o ocorrido na mansão do casal, na Barra da Tijuca.

Na sequência, Holleben diz que ”tomou liberdade de citar um trecho da decisão” de sua medida protetiva. Jordana entrou com o pedido após o volante do Flamengo ‘invadir’ a mansão do casal e empurrá-la para sair, sem permissão, com os filhos.

“Por fim, afirmo que acredito na Justiça e no rigor da lei. Em respeito à minha família, por ora, não me manifestarei mais sobre o assunto. Permanecerei, portanto, em sigilo até que todos procedimentos terminem. Obrigada pela compreensão”, completou.

Boletim de ocorrência

Segundo consta na ocorrência registrada por PMs do 31º BPM, o volante “a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele”. Vale destacar que o casal tem dois filhos com idades de seis e dois anos.

Ainda de acordo com jornal ‘Extra’, o jogador do Flamengo oferecido resistência e dificultado o processo de divórcio. Ele quer que Jordana deixe a mansão que mora com os filhos para retornar à casa de seus pais, em Porto Alegre. Ela, em contrapartida, não pensa em deixar o Rio de Janeiro neste momento.