Itabirito x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após jogos decepcionantes e a queda do técnico Fernando Diniz, Raposa enfrenta rival que é novato no Mineiro e lanterna. Vem vitória aí?

Itabirito e Cruzeiro jogam às 19h (de Brasília), no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem quatro pontos, é líder do Grupo C, mas tem feito partidas abaixo do esperado, inclusive, teve seu ex-treinador, Fernando Diniz, demitido. Já o Itabirito vive uma realidade ainda mais difícil: um ponto e ocupa a lanterna do Grupo B.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão às 17h30 sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.