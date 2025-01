Globo define data de estreia de Denílson em programa com Fred Bruno

Está chegando a hora de Denílson iniciar um novo capítulo no jornalismo esportivo após mais de uma década na Band. Isso porque a estreia do comentarista no Globo Esporte São Paulo, com Fred Bruno no comando, está marcada para uma sexta-feira, no dia 14 de fevereiro. O ex-jogador assinou com a emissora no início deste ano.

Antes da estreia na TV aberta, o comentarista participará de um programa especial no SporTV junto à Bárbara Coelho e André Rizek. A informação é do portal Léo Dias. A aparição no canal servirá para 'dar um spoiler' do que o público pode esperar nesta transição e chegada à Globo.

A contratação do ex-jogador trata-se de uma das grandes apostas da emissora para o time esportivo da temporada. O canal tem promovido mudanças significativas e, inclusive, já marcou um golaço com Fred Bruno. Nesse sentido, o grupo pretende explorar a imagem de Denílson ao máximo e contará com ele em coberturas da Seleção Brasileira também. Denílson deixa a Band após 15 anos O comentarista dividia espaço com a apresentadora Renata Fan, no ‘Jogo Aberto’, há 14 anos. A dupla tinha um entrosamento que encantava o público e somava recordes de audiência no horário do almoço. Não à toa, a Band tem encontrado dificuldade em substituí-lo e já recebeu duas recusas de grandes nomes do meio na atualidade. Em sua despedida, o ex-jogador revelou que “precisava dar um tempinho” e “buscar novos ares”. O anúncio de chegada à Globo também ocorreu através de comunicado nas redes sociais.