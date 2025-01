Gabigol desencanta, marca três e Cruzeiro goleia Itabirito no Mineiro

Saiu a zica! Na noite desta quinta-feira (30), Gabigol enfim marcou seus primeiros gols com a camisa do Cruzeiro. No Independência, o Cabuloso goleou o Itabirito por 4 a 1, com direito a um hat-trick do artilheiro e um gol de Marquinhos, todos no primeiro tempo. Luan, de pênalti, descontou na etapa final.

Com a goleada no primeiro jogo após a saída de Fernando Diniz, o Cruzeiro voltou a vencer após duas rodadas e reassumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos. Já o Itabirito é o último colocado, com um ponto somado e a pior campanha do torneio.