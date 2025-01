FPF muda local do embate entre Água Santa x Palmeiras

A partida entre Palmeiras e Água Santa, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, teve seu local alterado. O embate, que estava marcado para acontecer na Arena Inamar, em Diadema, agora será no estádio Mané Garrincha. A alteração é um pedido dos donos da casa para a Federação Paulista. O horário do duelo segue sendo às 18h30 (de Brasília).

O Água Santa preferiu levar o jogo para fora do Estado pensando em valores. Afinal, a renda do jogo será praticamente toda da equipe da região metropolitana de São Paulo. A diretoria do clube de Diadema entende que pode ter um retorno financeiro triplicado em Brasília.

A última vez que o Palmeiras atuou no Mané Garrincha aconteceu no Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o Verdão venceu o Vasco por 1 a 0. Além disso, o Alviverde tem bom retrospecto jogando em Brasília, o que aumenta as expectativas do torcedor.

Aliás, o duelo contra o Água Santa pode não ser o único do Palmeiras na capital federal. Afinal, a Inter de Limeira negocia com o estádio e com a Federação Paulista para levar o duelo contra o Verdão também para o Mané Garrincha.

Situação do Palmeiras no Paulistão

Já no Paulistão, o Palmeiras busca recuperação. Após três vitórias seguidas, o Verdão perdeu para o Novorizontino, na Arena Barueri, e empatou com o RB Bragantino, sem gols, no Allianz Parque. Os dois duelos foram com mando do Alviverde, o que ligou o alerta na comissão técnica de Abel Ferreira e principalmente nos torcedores.