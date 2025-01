Flamengo lança uniforme principal para temporada 2025

Flamengo e Adidas lançaram oficialmente, nesta quinta-feira (30), o novo uniforme principal para a temporada 2025. A camisa, logo, já está disponível no site da fornecedora de material esportivo. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, e o modelo infantil sai por R$ 349,99. A campanha de lançamento contou com Arrascaeta, Pedro, Alcaraz e Guilherme Gomes (cria da base) como modelos. A nova camisa traz as clássicas cores do Flamengo em linhas horizontais. Além disso, o escudo do clube e o símbolo da Adidas aparecem em destaque na parte superior. Nas mangas pretas e nos ombros, as tradicionais três listras aparecem em vermelho. Um dos destaques é o símbolo do urubu na parte superior traseira, uma homenagem à força e à identidade rubro-negra. O uniforme da temporada tem o conceito de “Minha sorte é ser Flamengo”.

O uniforme ainda conta com os calções em branco com detalhes em vermelho e preto nas laterais, e vermelho no escudo do clube e no logo da marca, além dos meiões rubro-negros. No vídeo de lançamento, a Adidas brincou com a superstição do torcedor protagonizado pelo ator rubro-negro Jonathan Azevedo.