Ex-Botafogo, Sousa se consolida na Bélgica e lidera estatísticas no Molenbeek

Desde que foi transferido para o RWD Molenbeek no início de 2024, o zagueiro Sousa, formado pelo Botafogo, tem se destacado no futebol belga. Com boas atuações, o brasileiro figura entre os principais nomes da equipe comandada por John Textor e lidera diversas estatísticas individuais na temporada. De acordo com o Sofascore, Sousa é o jogador com a maior média de passes certos na equipe, com 82% de acerto. Além disso, ocupa a segunda posição em interceptações, com uma média de 1,6 por jogo, e é o líder em cortes, com 4,3 por partida. O defensor também é o atleta com a maior minutagem da temporada, com 1.866 minutos em campo.

Sousa comentou sobre seu bom momento e destacou o trabalho que vem realizando: