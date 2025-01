Enzo, filho de Falcão do futsal, assina com clube do Cazaquistão

Lateral-esquerdo, de 22 anos, terá novo desafio na carreira de jogador profissional, sob olhar do pai, maior nome da história do futsal

Filho de uma das maiores lendas do Futsal, Falcão, Enzo Mendes Vieira irá encarar um novo desafio na carreira como jogador profissional de futebol. Afinal, o jovem, de 22 anos, assinou contrato com o FC Elimai, clube recém-promovido à elite da liga do Cazaquistão.

“A expectativa é a melhor possível, é muito bom ter desafios novos, um estilo de jogo de muitos duelos e força física no qual terei que me adaptar, o Elimai tem grandes objetivos e estou aqui pra ajudar a conquistá-los”, disse o lateral-esquerdo.