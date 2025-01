De Neymar a astro da seleção inglesa: reações de jogadores com chegada de Danilo ao Flamengo

Novo camisa 13 da Gávea, o reforço será apresentado na noite desta quinta-feira, 30, no Maracanã, antes do jogo contra o Sampaio Corrêa

Danilo tem se inebriado com a sensação de realizar um sonho de menino desde que chegou ao Flamengo, na última quarta-feira, 29. E chegadas como as do defensor, de nomes de impacto e sonhadas, costumam ultrapassar rivalidades e estourar a bolha mundial da repercussão. Foi justamente o que aconteceu.

Um dos primeiros jogadores a comentar no anúncio de Danilo nunca teve sua história vinculada ao Flamengo, seja dentro ou fora de campo. Trata-se de Kyler Walker, jogador do Milan, da Itália, emprestado pelo Manchester City. “All the best my friend (tudo de bom, meu amigo”, escreveu o inglês.