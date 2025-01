Das mãos de Zico, Arrascaeta vira oficialmente o 10 do Flamengo

Meia, no entanto, já debutou com o número consagrado pelo Galinho. Ele é o sucessor de Gabigol

Arrascaeta é, oficialmente, o camisa 1o do Flamengo. A “cerimônia” que o consagrou, nesta quinta-feira (30), no Maracanã, contou com Zico. E o maior ídolo da história do Rubro-Negro e quem mais honrou o número do manto conferiu a bênção para o uruguaio brilhar com esta nova responsabilidade.

Zico mandou um recado ao meia celeste, sucessor de Gabigol com a 10.