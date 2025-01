Danilo se emociona ao ouvir mensagem do pai: ‘Pegaram pesado’

Danilo será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (30) no Maracanã. Por volta das 20h15 (de Brasília), o novo reforço vai conceder uma coletiva de imprensa e, logo depois, irá para o gramado do estádio para ter o primeiro contato com a torcida do Flamengo.

O zagueiro/lateral vive a expectativa de estrear no domingo (2) pela Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, em Belém. Para isso, o seu nome precisa estar no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até sexta-feira. A diretoria rubro-negra trabalha para concretizar e ter o defensor à disposição do técnico Filipe Luís na decisão.

