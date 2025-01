Cuello, anunciado pelo Galo, se despede do Athletico: ‘No meu coração’

Após três temporadas no Athletico-PR, o atacante Tomás Cuello foi anunciado pelo Atlético-MG nesta quinta-feira (30). Assim, o argentino utilizou as redes sociais para se despedir do Furacão e da torcida Rubro-Negra. Segundo o jogador, sairá com ótimas lembranças de Curitiba.

“Furacão, chegou a hora de nos despedir. Quero agradecer especialmente ao clube, aos meus companheiros e a todos que trabalham com a equipe profissional. Agradecer a torcida que me apoio e me deu seu carinho nesses anos”, iniciou.