Cruzeiro tem acordo verbal com o português Leonardo Jardim

Contrato seria de dois anos e as partes agora precisam da liberação do Al Ain, atual clube do treinador

O Cruzeiro chegou a um acordo verbal com o treinador Leonardo Jardim para um contrato de dois anos. O Cabuloso está confiante de que conseguirá a liberação do Al Ain para antecipar o fim do vínculo do técnico com o time árabe e formalizar o contrato com o comandante português.

O time mineiro tem esperança que o negócio seja formalizado nos próximos dias. Assim, a expectativa é que as negociações avancem após a partida desta quinta-feira do clube árabe, que terminou empatada em 2 a 2 com o Khor Fakkan. Com isso, a ideia é seguir com a assinatura do acordo. As informações são do portal ge.