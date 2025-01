Coração dividido! Torcedores vivem noite de duas paixões no Maracanã!

O campeonato estadual é um teste de paixões para vários torcedores. É o momento em que, principalmente os moradores do interior, assistem aos clubes de suas cidades enfrentarem o clube do coração. É a realidade de euma família na noite desta quinta-feira (30), no Maracanã.

Flávio Caetano saiu de Saquarema, cidade do Sampaio Corrêa, com a mulher, Ana Beatriz, e o filho, Flávio Filho, para acompanhar o confronto do Galinho contra o Mengão. Flamenguista de nascimento, o torcedor criou vínculo com o clube fundado em 2006, e aposta na vitória do Sampaio no Maracanã.