Cerveja, tensão e emoção: Príncipe William vive dia de torcedor no estádio do Aston Villa

Já que a ida aos jogos só podem ocorrer de forma esporádica, William tenta ser ativo à rotina do time de outra forma. Um colega pessoal revelou à imprensa que o príncipe usa ‘contas fakes’ para participar de fóruns e manter-se informado sobre o clube.

“Ele disse que fica por dentro das fofocas do time porque está em todos os fóruns possíveis. Ele usa nomes e contas diferentes, ai posta. Assim, ele tem uma ideia do que está acontecendo e das opiniões dos torcedores”, revelou aos ‘Athletic’.

Up the Villa… Prince William stopped off to have a pint and chat football with Aston Villa fans in surprise visit on a Wetherspoons pub in Birmingham after speaking at a College of Paramedics conference – while waiting for a train home… pic.twitter.com/mu3vJ7wXQq