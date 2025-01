Bruna Biancardi revela ataques aos filhos de Neymar

“Peço para vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também. Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E, infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada”, pediu.

“Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Gente, não estou falando sobre ataques a mim, sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga..) Isso já passou de todos os limites! Não é Normal, é CRUEL. Parem de criar rivalidade, competição, comparações;; Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas, quem sabe assim os criminosos parem”, disse.

Neymar será pai de novo

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a gravidez no final do ano passado. O casal fez um chá-revelação com amigos e família no dia 25 de dezembro, e descobriram que vão ser pais de mais uma menina. Até o momento, no entanto, ainda não foi revelado qual será o nome do bebê.

O jogador, portanto, já tem três filhos. Davi Luca, com 13 anos, com Carol Dantas, Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, de 5 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.