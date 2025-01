Botafogo próximo de se desfazer de dois zagueiros

Kawan, que disputou as primeiras rodadas do Carioca, defenderá o Juventude, que o aguarda em Caxias do Sul para os exames médicos antes de firmar um contrato de empréstimo até o fim de 2025. A informação é da “Rádio Caxias FM”.

No Juventude, Kawan encontrará Fábio Matias, treinador que trabalhou como interino do Botafogo de fevereiro a abril, antes da chegada de Artur Jorge.

O outro zagueiro que está de malas prontas é Halter, titular na vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. O defensor vai para o Vitória. No entanto, o Glorioso pediu para os baianos aguardarem um pouco, afinal, a comissão técnica pretende utilizá-lo contra o Flamengo, na Supercopa do Brasil, neste domingo (2), em Belém do Pará.

Bastos, parceiro de Barboza, no time titular, está lesionado. Jair e David Ricardo, novas caras para a defesa central, ainda não foram anunciados. Assim, Halter ganhará mais uma chance. Em seguida, vai, enfim, para o Vitória, também por empréstimo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.